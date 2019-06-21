"Долго откладывал решение": Срна завершил карьеру футболиста

Хорват отклонил предложение "Кальяри" продлить контракт.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна объявил о завершении карьеры футболиста.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Tribuna.com.

«Кальяри» предложил новый контракт еще в конце прошлого года. Но я почувствовал в себе силу – вернуться в «Шахтер». Долго откладывал это решение, пока не позвонил директор. Еще подумал – лучше буду работать в "Шахтере", чем играть в «Кальяри». Функции? Только 2 дня здесь. Главная цель – добиться побед в Суперкубке и на старте УПЛ", - отметил бывший футболист.

37-летний защитник покинул итальянский "Кальяри" в статусе свободного агента и вошел в тренерский штаб Луиша Каштру в "Шахтере".

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В составе "Шахтера" Срна провел большую часть своей карьеры - 15 лет, за которые сыграл 339 матчей и забил 33 гола. В составе сборной Хорватии Дарио провел 134 поединка и отметился 22 результативными ударами.

В активе экс-капитана "горняков" девять титулов чемпиона Украины, семь Кубков Украины, восемь Суперкубков Украины и Кубок УЕФА сезона-2008/09.

Как сообщал УНИАН, ранее 37-летний Срна попрощался с итальянским "Кальяри".