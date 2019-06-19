Срна покинул итальянский клуб и может вернуться в Шахтер
Экс-игрок "Шахтера" Дарио Срна покинул итальянский "Кальяри", за который выступал в прошлом сезоне.
В своем аккаунте Instagram Срна попрощался с "Кальяри", поблагодарив болельщиков, тренеров и партнеров по команде, а также руководство клуба.
Как сообщает net.hr, 21 июня Срна даст пресс-конференцию в Киеве, в ходе которой расскажет о своих дальнейших планах.
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Отмечается, что хорват может объявить о завершении игровой карьеры и вернуться в "Шахтер", но уже не в качестве футболиста. Срна займет место в системе клуба.
Также возможен вариант, при котором 37-летний Срна вернется в Хорватию и будет играть за "Хайдук".
Напомним, Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы.
В составе "Кальяри" хорват провел 28 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-защитник "Динамо" Евгений Хачериди объяснил, почему не перейдет в "Шахтер".