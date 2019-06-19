цей матеріал доступний українською

Срна покинул итальянский клуб и может вернуться в Шахтер

16:53, 19 июня 2019
Футбол
368 0
Дарио Срна попрощался с Кальяри / фото: twitter.com/cagliaricalcio

В своем аккаунте Instagram Срна попрощался с "Кальяри", поблагодарив болельщиков, тренеров и партнеров по команде, а также руководство клуба.

Как сообщает net.hr, 21 июня Срна даст пресс-конференцию в Киеве, в ходе которой расскажет о своих дальнейших планах.

Читайте такжеСрна: в один прекрасный день хочу вернуться в Шахтер

Отмечается, что хорват может объявить о завершении игровой карьеры и вернуться в "Шахтер", но уже не в качестве футболиста. Срна займет место в системе клуба.

Также возможен вариант, при котором 37-летний Срна вернется в Хорватию и будет играть за "Хайдук".

Напомним, Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы.

В составе "Кальяри" хорват провел 28 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-защитник "Динамо" Евгений Хачериди объяснил, почему не перейдет в "Шахтер".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шахтер#Дарио Срна