Премьер-лига: Мариуполь одержал домашнюю победу над Львовом

"Мариуполь" и "Львов" встречались в рамках 28-го тура чемпионата Украины.

В 28-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" принимал "Львов". Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

"Мариуполь" мог выйти вперед на 39-й минуте матча, но Руслан Фомин не реализовал пенальти. На удар форварда среагировал Богдан Сарнавский.

На 74-й минуте встречи хозяева вышли вперед - контратаку точным ударом завершил Александр Пихаленок. В компенсированное ко второму тайму время Александр Зубков удвоил преимущество "Мариуполя".

После этого матча мариупольцы набрали 39 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице УПЛ. У "Львова" - 30 очков и шестая строчка.

"Мариуполь" - ФК "Львов" - 2:0

Голы: Пихаленок, 74, Зубков, 90+2

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев (Тищенко, 87), Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Зубков, Пихаленок, Мишнев, Вакула (Сикан, 70), Фомин (Горбунов, 78).

ФК "Львов": Сарнавский, Висенте (Парамонов, 46), Адамюк, Борзенко, Насонов, Сабино (Шина, 68), Мартан (Приймак, 59), Педро, Липе, Пернамбуко, Бруно.

На 39-й минуте Руслан Фомин не забил пенальти (вратарь).

УНИАН ранее также сообщал о том, что лучшим игроком УПЛ в апреле был признан футболист "Динамо".