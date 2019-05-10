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Футболиста Динамо признали лучшим игроком УПЛ в апреле

20:47, 10 мая 2019
Футбол
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Виктор Цыганков победил в голосовании болельщиков / фото: facebook.com/fcdynamoua

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

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На звание игрока месяца претендовали обладатели наград лучшему игроку недели в апреле (Цыганков, голкипер "Динамо" Денис Бойко и хавбек "Зари" Артем Громов), а также пять футболистов, которых отобрал экспертный совет УПЛ (Артем Габелок из "Ворсклы", Максим Дегтярев из "Олимпика", Валерий Лучкевич из "Александрии" и представители "Шахтера" Андрей Пятов и Виктор Коваленко).

По итогам голосования Цыганков набрал 31% голосов. Вторым стал Габелок (20%), а третьим - Лучкевич (18%).

Цыганков в апреле провел в чемпионате Украины четыре матча, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. 

Виктор Цыганков признан лучшим игроком месяца в УПЛ / фото: УПЛ

Как сообщал УНИАН, ранее президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему не продаст Виктора Цыганкова.

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Теги: #Динамо#УПЛ#чемпионат Украины#Виктор Цыганков