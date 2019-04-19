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Футболисты Динамо навестили военных в госпитале (фото, видео)

18:16, 19 апреля 2019
Футбол
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Игроки "Динамо" навестили раненых военных / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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В гости к раненым военным пришли Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Представители "Динамо" привезли для военных одежду, продукты питания, а также футбольные мячи, спортивную экипировку и книги, посвященные первому чемпионству СССР в 1961 году.

"Могу сказать слова благодарности воинам за то, что они делают для нас. Благодаря им у нас в городе мирно, наши близкие могут не переживать ни за что. Поэтому им огромное спасибо и конечно же, это надо увидеть и молодым игрокам, которые были сегодня, и мне тоже. Мы понимаем, кто за нас болеет, а мы, в свою очередь, защищаем клуб", - отметил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.

Виктор Цыганков поблагодарил военных / фото: ФК Динамо Киев
Представители "Динамо" в госпитале / фото: ФК Динамо Киев

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-вратарь "Динамо" назвал важное отличие между Украиной и Россией.

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Теги: #военные#Динамо#Виктор Цыганков