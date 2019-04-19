Футболисты Динамо навестили военных в госпитале (фото, видео)

Игроки "Динамо" и легенда клуба Владимир Мунтян порадовали раненых военных своим визитом.

Футболисты "Динамо", легенда клуба Владимир Мунтян и представители фан-клуба посетили военный госпиталь.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

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В гости к раненым военным пришли Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Представители "Динамо" привезли для военных одежду, продукты питания, а также футбольные мячи, спортивную экипировку и книги, посвященные первому чемпионству СССР в 1961 году.

"Могу сказать слова благодарности воинам за то, что они делают для нас. Благодаря им у нас в городе мирно, наши близкие могут не переживать ни за что. Поэтому им огромное спасибо и конечно же, это надо увидеть и молодым игрокам, которые были сегодня, и мне тоже. Мы понимаем, кто за нас болеет, а мы, в свою очередь, защищаем клуб", - отметил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-вратарь "Динамо" назвал важное отличие между Украиной и Россией.