"Народ, а не власть": экс-вратарь Динамо назвал важное отличие между Украиной и Россией

Артем Кичак поделился мнением о войне на Донбассе и сравнил ситуацию в Украине и России.

Экс-вратарь киевского "Динамо" Артем Кичак, который выступает за венгерский МТК, назвал отличие между Украиной и Россией, а также высказался о войне на Донбассе.

Слова Кичака приводит Tribuna.com.

"Ходил на выборы, чтобы отдать голос за кандидата, которого считаю лучшим на пост президента Украины. От моего голоса зависит, что будет дальше в стране. От каждого, кто проголосует в воскресенье, зависит будущее страны. Народ уже показал, что он главный в стране. Народ, а не власть. В этом мы во многом отличаемся от России. Там нельзя такого делать", - отметил Кичак.

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Вратарь также назвал Россию "агрессором":

"Я считаю, что у нас война с Россией. Россия - агрессор для нас. Не могу утверждать, но думаю, что нынешняя власть поддерживает это все. Даже посмотреть на предвыборную кампанию, которая делается".

Кичак отметил, что в условиях войны не стал бы выступать за российские клубы:

"Я бы не поехал. Знаю, что эта страна - агрессор для моей страны. Пока не закончится война, не поеду. Каждый решает для себя, как правильно. Нельзя судить. Это очень глубокий вопрос. В России есть люди, которые все понимают. Российский народ не сидел дома и не думал: "О, давайте нападем на Украину". Все города вышли и пошли на Украину просто так? Все же не так".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Шахтера" назвал народы Украины и России "побратимами".