Украинец Малиновский стал лучшим игроком матча в чемпионате Бельгии с Брюгге

Накануне украинский игрок избежал дисквалификации за красную карточку, которую он получил неделю назад в игре с «Гентом».

25-летний украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча чемпионата Бельгии против «Брюгге», в котором его команда одержала победу со счетом 3:1.

Об этом сообщил официальный твиттер клуба "Генк".

Малиновский вышел на поле в стартовом составе «Генка» и на 76-й минуте был заменен на Ваутерса. На 55-й минуте встречи Руслан реализовал пенальти, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

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Отметим, что накануне Малиновский избежал дисквалификации за красную карточку, которую он получил неделю назад в игре против «Гента» (2:1). Прокурор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Крис Вагнер требовал дисквалифицировать украинца на 7 матчей после того, как тот в игровом моменте случайно задел лицо соперника шипами бутс. После всех разбирательств украинский хавбек был полностью оправдан.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Генк» 46 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.