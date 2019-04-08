Ракицкий во втором матче подряд забил за Зенит (видео)

Команда бывшего игрока сборной Украины лидирует в чемпионате России.

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий отметился вторым голом со штрафного за российский клуб.

Об этом сообщает "Футбол 24".

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Украинский защитник отличился во втором матче подряд. На этот раз он забил гол фирменным ударом со штрафного в матче 22-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Экс-игрок сборной Украины перебросил стенку и пробил голкипера москвичей Гильерме. Этот гол помог питерцам удержать ничью в матче - 1:1.

54 - GOOOAAALLLL!!! Rakitskyi sends home a direct free kick into the Loko top corner!#LokomotivZenit 0-1 — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) April 7, 2019

Благодаря этой ничьей "Зенит" набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.