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Ракицкий во втором матче подряд забил за Зенит (видео)

17:22, 08 апреля 2019
Футбол
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Ракицкий вновь забил за "Зенит" / fc-zenit.ru

Об этом сообщает "Футбол 24".

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Украинский защитник отличился во втором матче подряд. На этот раз он забил гол фирменным ударом со штрафного в матче 22-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Экс-игрок сборной Украины перебросил стенку и пробил голкипера москвичей Гильерме. Этот гол помог питерцам удержать ничью в матче - 1:1.

Благодаря этой ничьей "Зенит" набрал 45 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

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Теги: #Зенит#Ярослав Ракицкий