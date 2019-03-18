УЕФА открыл дело в отношении Роналду за неподобающее поведение (видео)

Португальский форвард рискует пропустить ближайшие матчи Лиги чемпионов.

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Нападающий туринского клуба обвиняется в том, что изобразил неприличный жест в области паха во время ответного матча с «Атлетико» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что вердикт по этому делу может быть вынесен 21 марта.

Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне показал такой же жест в первом матче против «Ювентуса» (2:0). Он был оштрафован на 20 тысяч евро.

Решение УЕФА может быть довольно жестким: Роналду рискует пропустить игры с «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.