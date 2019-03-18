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УЕФА открыл дело в отношении Роналду за неподобающее поведение (видео)

14:38, 18 марта 2019
Футбол
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Криштиану Роналду показал &quot;жест Симеоне&quot; во время игры с &quot;Атлетико&quot; / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Нападающий туринского клуба обвиняется в том, что изобразил неприличный жест в области паха во время ответного матча с «Атлетико» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что вердикт по этому делу может быть вынесен 21 марта.

Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне показал такой же жест в первом матче против «Ювентуса» (2:0). Он был оштрафован на 20 тысяч евро.

Решение УЕФА может быть довольно жестким: Роналду рискует пропустить игры с «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Теги: #УЕФА#Криштиану Роналду