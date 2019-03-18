УЕФА открыл дело в отношении Роналду за неподобающее поведение (видео)
14:38, 18 марта 2019Футбол
304 0
Португальский форвард рискует пропустить ближайшие матчи Лиги чемпионов.
Криштиану Роналду показал "жест Симеоне" во время игры с "Атлетико" / REUTERS
Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Нападающий туринского клуба обвиняется в том, что изобразил неприличный жест в области паха во время ответного матча с «Атлетико» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Отмечается, что вердикт по этому делу может быть вынесен 21 марта.
Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне показал такой же жест в первом матче против «Ювентуса» (2:0). Он был оштрафован на 20 тысяч евро.
Решение УЕФА может быть довольно жестким: Роналду рискует пропустить игры с «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
To Simeone with love 😂😂— The LAD Football (@TheLADFootball) 12 березня 2019 р.
- Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/8OpAUgwqco
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter