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Исмаили обогнал Тайсона в рейтинге самых дорогих футболистов Премьер-лиги

14:10, 25 декабря 2018
Футбол
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Исмаили / shakhtar.com

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили возглавил рейтинг самых дорогих футболистов украинской Премьер-лиги по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Ресурс в конце года традиционно обновил стоимость футболистов в лигах Европы. Не обошли вниманием и УПЛ, в рейтинге которой теперь появился единоличный лидер, сообщает "Трибуна".

Цена на бразильского легионера Исмаили, играющего на левом фланге обороны горняков, за год выросла с 5,5 миллионов евро до 18 млн. Еще четыре месяца назад Исмаили делил первое место в лиге вместе с Тайсоном, но тот в цене остался на прежних позициях. Сейчас Тайсон занимает вторую строчку рейтинга (13 млн евро).

На третьей позиции полузащитник сборной Украины Марлос (11 млн). В пятерке лидеров - только один представитель "Динамо": Виктор Цыганков делит 4-5 места с еще одним горняком Тарасом Степаненко.

Самый стремительный прогресс в цене, если не считать Исмаили, за последние 4 месяца показал нападающий "Динамо" Владислав Супряга (с 0,3 до 4,5 млн евро).

Как сообщал УНИАН, самым дорогостоящим футболистом Украины, по версии Transfermarkt, является Андрей Ярмоленко

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Теги: #ФК Шахтер#Исмаили