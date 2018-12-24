Ярмоленко возглавил рейтинг самых дорогих футболистов Украины
Полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов по версии авторитетного портала Transfermarkt.
Ресурс обновил цены на игроков из европейских топ-чемпионатов. Стоимость Ярмоленко при этом осталась на уровне 20 миллионов евро.
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На второй строчке среди украинских игроков полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, которого оценили в 15 миллионов евро. Замкнул тройку лучших хавбек немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка. Его стоимость осталась на уровне 10 миллионов евро.
Напомним, что Ярмоленко не поможет "Вест Хэму" в ближайшее время. Из-за травмы ахиллового сухожилия игрок вынужден пропустить около полугода.
В активе Андрея 9 матчей и 2 гола в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.