Ярмоленко возглавил рейтинг самых дорогих футболистов Украины

Стоимость хавбека английского "Вест Хэма" оценивается в 20 миллионов евро.

Полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Ресурс обновил цены на игроков из европейских топ-чемпионатов. Стоимость Ярмоленко при этом осталась на уровне 20 миллионов евро.

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На второй строчке среди украинских игроков полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, которого оценили в 15 миллионов евро. Замкнул тройку лучших хавбек немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка. Его стоимость осталась на уровне 10 миллионов евро.

Напомним, что Ярмоленко не поможет "Вест Хэму" в ближайшее время. Из-за травмы ахиллового сухожилия игрок вынужден пропустить около полугода.

В активе Андрея 9 матчей и 2 гола в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.