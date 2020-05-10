Легендарный боксер Мэйвезер назвал единственное условие, при котором готов вернуться на ринг

Непобежденный Флойд Мэйвезер-младший подчеркнул, что завязал с боксом.

Бывший чемпион мира Флойд Мэйвезер (50–0, 27 KO) заявил, что не планирует возобновлять карьеру и готов вновь выйти на ринг только в том случае, если ему заплатят 600 миллионов долларов.

Слова Мэйвезера приводит boxing247.com.

"Я закончил карьеру. Я завязал с боксом. Просто поддерживаю форму в спортзале. Не для бокса, а для себя. Также тренирую бойцов. Я не хочу закончить, как мой дядя, и стать тем бойцом, который не знает, когда нужно повесить перчатки на гвоздь. Еще раз скажу - я не провожу ни с кем спарринги. Я на пенсии и наслаждаюсь жизнью", - сказал Мэйвезер.

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"Но если я увижу возможность развлечься и немного повеселиться, а также заработать при этом 600 миллионов долларов, то почему бы и нет?", - добавил американец.

43-летний Мэйвезер в последний раз выходил на ринг в 2017 году, когда провел поединок против бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарному Майку Тайсону предложили крупную сумму за участие в кулачных боях.