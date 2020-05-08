Легендарному Тайсону предложили крупную сумму за участие в кулачных боях

Майк Тайсон получил заманчивое предложение.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон, который объявил о возвращении в бокс ради выставочных поединков, получил новое предложение.

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Как сообщает heavy.com, Лига кулачных боев Bare Knuckle FC предложила Тайсону контракт на 20 миллионов долларов.

"Восторг во всем мире, вызванный тренировками Майка Тайсона, заставил нас сделать ему предложение. Он - настоящая легенда, и для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как все сложится. Для нас будет честью поработать с ним в любых форматах", - сказал глава организации Дэвид Фельдман, которого цитирует mmafighting.com.

Отметим, что в кулачных боях спортсмены проводят бои без перчаток.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что на ринг решил вернуться еще один легендарный боксер Эвандер Холифилд.