Уайлдер - Фьюри: где смотреть чемпионский бой-реванш

Боксеры выйдут на ринг в Лас-Вегасе.

В ночь с 22 на 23 февраля по Киеву в Лас-Вегасе (США) состоится второй бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО).

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Трансляция поединка будет доступна в прямом эфире платно на видеосервисе MEGOGO. Ориентировочное начало - в 5.00 утра 23 февраля.

Также бой можно посмотреть на иностранных каналах BT Sport Box Office HD, ESPN+ USA, Fox Sports PPV, K Sport 1 HD (Косово), Ring.bg HD (Болгария), Sport 1 (Венгрия), Sport 2 (Чехия, Словакия), ViaPlay (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция).

Напомним, первый бой Уайлдера и Фьюри прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

На кону реванша вновь будет стоять пояс WBC, который Уайлдер успешно защитил уже десять раз.

УНИАН ранее сообщал о том, что Уайлдер и Фьюри едва не подрались во время дуэли взглядов.