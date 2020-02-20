Уайлдер и Фьюри едва не подрались во время дуэли взглядов (видео)

Реванш американца и британца запланирован на 22 февраля.

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и британский экс-чемпион Тайсон Фьюри устроили потасовку во время дуэли взглядов.

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Встреча боксеров состоялась в рамках пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Во время дуэли взглядов Уайлдер вплотную придвинулся к Фьюри, а британец начал танцевать вокруг американца. Затем Уайлдер руками отодвинул оппонента, после чего между ними завязалась словесная перепалка. В итоге американец оттолкнул британца, тот ответил тем же. После этого в ситуацию пришлось вмешаться охраннику.

Видео дуэли взглядов опубликовал канал SecondsOut на YouTube.

Напомним, реванш Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля (ранним утром 23 февраля по Киеву). Первый бой боксеров завершился вничью.

Как сообщал УНИАН, ранее Фьюри рассказал, как будет расслабляться после боя с Уайлдером.