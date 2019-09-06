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Бой украинца Постола против чемпиона мира перенесен на следующий год

17:25, 06 сентября 2019
Бокс
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Хосе Рамирес получил травму / фото: boxingscene.com

Поединок между украинским боксером Виктором Постолом и чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО) перенесен на 2020 год.

Об этом в Twitter сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер.

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Ожидалось, что датой боя будет 30 ноября, однако Рамирес травмировал руку, из-за чего перенес операцию и не сумел бы восстановиться к концу осени.

Теперь поединок ориентировочно пройдет в конце января следующего года.

Напомним, Постол ранее уже владел титулом чемпиона мира по версии WBC, но лишился его, проиграв Теренсу Кроуфорду.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинские боксеры Денис Беринчик и Олег Малиновский свои следующие бои проведут в октябре.

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Теги: #бокс#Виктор Постол