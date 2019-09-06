Беринчик и Малиновский проведут свои следующие бои в октябре

Украинцы выйдут на ринг в рамках вечера бокса в Броварах.

5 октября на арене ТРЦ "Терминал" в Броварах пройдет вечер бокса от компании "К2 Promotions", в рамках которого свои бои проведут известные украинские боксеры.

Об этом сообщает пресс-служба K2 Promotions.

В главном бою вечера Денис Беринчик (11-0, 7 КО) будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

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В рамках вечера бокса на ринг также выйдут Олег Малиновский (24-0-0, 7 КО), Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО), Мишико Беселия (18-1-0, 12 KO), Василий Чеботарь (2-0-0) и другие.

Имена соперников украинских боксеров пока неизвестны.

Транслировать главные бои вечера будет телеканал "Интер".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Беринчик высказался о перспективе чемпионского боя с Ломаченко.