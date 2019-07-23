Российский боксер умер после полученной на ринге травмы

28-летний Максим Дадашев скончался в реанимации после проигранного боя.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травмы головы, полученной во время боя против пуэрториканца Сабриеля Матиаса, который прошел в США 19 июля.

Дадашев скончался в клинике, не приходя в сознание. Ему было 28 лет.

"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Читайте такжеВ критическом состоянии: российского боксера ввели в кому после поражения (видео)

Напомним, поединок был остановлен командой Дадашева после одиннадцатого раунда. После поражения боксеру стало плохо, он потерял сознание и был доставлен в больницу, где у него диагностировали отек мозга. Дадашеву провели трепанацию черепа, а после ввели его в медикаментозную кому. Однако врачи не смогли спасти жизнь спортсмену.

На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) при одном поражении.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП.