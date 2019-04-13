Чемпионский бой Ломаченко - Кролла начнется в 5.50 по Киеву
01:00, 13 апреля 2019Бокс
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Поединок состоится в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center.
Бой Ломаченко - Кролла пройдет рано утром по киевскому времени / REUTERS
В субботу рано утром по киевскому времени состоится бой между чемпионом мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко с британским претендентом Энтони Кроллой. Поединок состоится в Лос-Анджелесе на знаменитой арене Staples Center.
Начало боя Ломаченко - Кролла запланировано на 5.50 по Киеву.
Прямая трансляция поединка на территории Украины доступна на телеканале «Интер».
Как сообщал УНИАН, согласно коэффициентам букмекеров, безусловным фаворитом боя Ломаченко – Кролла является украинский боец.
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