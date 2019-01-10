Тренер сборной Украины по боксу подал в отставку после 14 лет успешной работы - СМИ

Самый успешный украинский наставник написал заявление по собственному желанию.

Сегодня стало известно о том, что пост наставника мужской национальной сборной по боксу покинул титулованный Дмитрий Сосновский.

Как стало известно iSport.ua, Сосновский написал заявление по собственному желанию. Таковой была просьба президента ФБУ Владимира Продивуса.

Дмитрий Сосновский возглавлял сборную Украины на протяжении 14 лет.

На это время припал период выступления "золотой команды" во главе с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Эта команда дважды становилась лучшей в Европе, раз - лучшей в мире, а на трех Олимпийских играх подопечные Сосновского выиграли 7 медалей, в том числе 5 на Олимпиаде в Лондоне. Сам Дмитрий Сосновский признавался в 2011 году лучшим тренером мира по версии AIBA (Международная федерация аматорского бокса).

Имя нового главного тренера мужской сборной будет известно в ближайшее время. На эту должность рассматриваются кандидатуры Леонида Лоивского, Александра Полищука и Александра Хижняка-старшего.

Как сообщал УНИАН, в декабре стало известно об отставе главного тренера сборной Украины по греко-римской борьбе Артура Дзагисова, против чего резко выступили ведущие спортсмены страны в этом виде спорта, во главе с Жаном Беленюком.

Вице-президент Ассоциации борьбы Украины Норик Геворкян отмечал тогда, что министр спорта Украины Игорь Жданов назначил на роль главного тренера сборной Украины гражданина Российской Федерации Сергея Андреева, "который к тому же уже 27 лет находится без постоянной тренерской практики".

Позже Жданов в своем Фейсбук выложил копии документов, подтверждающих украинское гражданство крымчанина Андреева.