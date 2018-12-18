Канадский боксер Стивенсон, пострадавший в бою с Гвоздиком, пришел в себя, но правая часть тела парализована
10:00, 18 декабря 2018Бокс
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Адониса Стивенсона вывели из состояния искусственной комы.
Адонис Стивенсон после боя с украинцем Александром Гвоздиком впал в искусственную кому / worldboxingnews.net
Канадский боксер Адонис Стивенсон все еще находится в одной из клиник Квебека, куда его доставили после боя с украинцем Александром Гвоздиком.
Врачи сделали канадцу операцию и ввели в искусственную кому, в которой он пробыл несколько дней, а недавно пришел в себя, сообщает Allboxing.ru.
По информации канадских СМИ, Стивенсон смог поговорить с родными, его состояние стабильное, но правая часть тела парализована.
Напомним, в поединке за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал чемпионский пояс.
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