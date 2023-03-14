Президент подчеркнул, что в прошлом это были люди разных профессий и с разными историями, сейчас - героические воины, а в будущем они станут украинскими победителями.

Президент Украины Владимир Зеленский в День добровольца отмечает, что Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что пора стать воином.

Соответствующее поздравление в День украинского добровольца Зеленский обнародовал в Telegram.

"В прошлом - люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Сейчас - героические воины. И обязательно наступит время - станут украинскими победителями. Украинские добровольцы, которые по зову сердца стали на защиту независимости нашего государства и достойно защищают Украину вместе со всеми бойцами наших сил обороны и безопасности", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что пора стать воином.

"Украина гордится всеми, кто одерживает победу для нашего государства. Украина всегда будет помнить всех своих героев, отдавших жизнь за свободу. Слава украинским добровольцам! Слава Украине", - подытожил Зеленский.

День добровольца

День украинского добровольца - этот праздник в честь украинских добровольцев, отмечается в Украине ежегодно 14 марта. В этот день 2014 года первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии образовался 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

17 января 2017 года Верховная Рада основала этот праздник с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

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