Правительство поддержало соответствующие изменения в постановление о бронировании военнообязанных.

Крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех работников. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его информации, правительство поддержало соответствующие изменения в постановление о бронировании военнообязанных.

"Аварийные бригады провайдеров и операторов восстанавливают телеком-инфраструктуру, чтобы несмотря на обесточивание и обстрелы у украинцев была связь и интернет. Компании смогут забронировать работников бригад, чтобы вы и в дальнейшем оставались на связи", – прокомментировал министр.

Видео дня

Федоров обнародовал детальные требования к компаниям, которые подпадают под постановление: "Ключевое, что у компаний должен быть статус критически важного предприятия и они должны выполнять требования Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ)", – подчеркнул он.

Федоров напомнил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний.

"Решение о бронировании работников – один из необходимых шагов. Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей", – отметил министр.

Бронирование от мобилизации

Как сообщал УНИАН, критические предприятия забронировали в частности через "Дію" уже более 160 тысяч работников. Бронирование на портале "Дія" доступно с июля. На первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн могут критически важные предприятия и компании, которые работают на нужды Сил обороны.

В июне Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. Было определено, что руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и позволили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

Вас также могут заинтересовать новости: