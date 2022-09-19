В день похорон, Елена Зеленская имела возможность в Лондоне попрощаться с Ее Величеством от имени всех украинцев.

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая в воскресенье, 18 сентября, почтила память британской королевы Елизаветы II у ее гроба в Вестминстер-холле в Лондоне, поблагодарила ее от имени всех украинцев.

Так, в день похорон королевы супруга президента Украины на своей официальной странице в Instagram поделилась щемящим воспоминанием о Ее Величестве.

Первая леди отметила, что отошла эпоха, которая повлияла на всех. Это была благородная и образцовая эпоха, к которой хочется быть причастным.

Видео дня

"В эти дни памяти Ее Величества королевы Елизаветы II почти у каждого - свое любимое воспоминание о ней. Так бывает, когда отошла подлинно эпоха, повлиявшая на всех. И к тому же эпоха благородная и образцовая, к которой хочется быть причастным. На меня лично всегда производило впечатление, как, имея многочисленные обязанности, королева Елизавета II и ее помощники успевали уделять внимание и отвечать на письма детей со всего мира, в том числе и наших, украинских детей. Лишь в последние годы письма с пометкой Royal Мail поступали к мальчику из Запорожья и девочке из Кропивницкого — они просто написали королеве о своей жизни и получили ответы! Ответ от Ее Величества поступил и школе № 1 из Бердянска — после того, как ученики поздравили королеву Елизавету II с 90-летием. Это чрезвычайно важная черта и урок для всех лидеров, как важно быть внимательным к каждому", - отметила она.

Сегодня, 19 сентября, в день похорон, Елена Зеленская имела возможность в Лондоне попрощаться с ее Величеством от имени всех украинцев.

"Спасибо за всегдашнее внимание к Украине, за вдохновенные пожелания, которые мы получили от Вас в День Независимости: "Пусть лучшие времена ждут в будущем". Пусть так и будет", - написала Зеленская.

Свой пост она проиллюстрировала последним официальным портретом королевы Елизаветы II, который опубликовал за несколько часов до похорон Букингемский дворец.

Отметим, сегодня представители почти всех стран мира приехали в Лондон, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II и провести ее в последний путь. Елена Зеленская побывала на торжественной процессии в Вестминстерском аббатстве с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Накануне похорон Елена Зеленская имела в Лондоне аудиенцию с принцессой Уэльской. Это не первая встреча первой леди Украины с Кейт Миддлтон. В октябре 2020 года они встретились во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию.

Елизавета II скончалась: подробности смерти королевы Британии

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Вас также могут заинтересовать новости: