Военному достаточно составить личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом.

Каждый военный сможет самостоятельно определить, кому именно будет начисляться его денежное обеспечение в случае его попадания в плен. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что сегодня, 15 апреля, Кабинет Министров принял инициированное Министерством обороны постановление, которое совершенствует механизмы денежного обеспечения военнослужащих.

Он отмечает, что теперь военному достаточно составить личное распоряжение, которое заверяется командиром или нотариусом. При этом оригинал документа будет храниться в личном деле военнослужащего.

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"Изменения касаются выплат военным, которые находятся в плену, являются заложниками, интернированными в нейтральных государствах или признаны без вести пропавшими", - сообщил Умеров.

Также он отметил, что постановлением предусмотрено совершенствование доступа к информации из государственных реестров для ТЦК и СП, чтобы упростить идентификацию лиц, имеющих право на такие выплаты.

Украинские военнопленные - что известно

Как сообщал УНИАН, 19 марта 2025 года еще 175 украинских защитников были освобождены из российского плена, а также еще 22 бойца возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это один из крупнейших обменов.

Также сообщалось, что ГУР вернуло из йеменского плена трех украинских моряков. Отмечается, что вернуть домой удалось членов экипажа судна Galaxy Leader, которые находились в плену йеменских хуситов в течение 14 месяцев - с ноября 2023 года и до января 2025 года.

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