Украинцы находились в плену в течение 14 месяцев.

В Одессе родные встретили спасенных из йеменского плена украинских моряков. Освободить украинцев удалось благодаря операции ГУР МО и МИД Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Я еще не осознаю, что уже дома... Очень благодарен всем причастным, а особенно представителям Главного управления разведки. Они первыми вышли на связь с нами. После этого разговора уже не было ни сомнений, ни страха - о нас знают, нас вернут", - отметил один из освобожденных моряков Виталий.

В ГУР напомнили, что вернуть домой удалось членов экипажа судна Galaxy Leader, которые находились в плену йеменских хуситов в течение 14 месяцев - с ноября 2023 года.

"То, что сегодня произошло - результат слаженной длительной работы большого количества людей. Спецоперация реализована по поручению Президента Украины и благодаря всесторонней поддержке Королевского Офиса Султаната Оман", - добавила представитель ГУР МОУ Ольга Мосендз во время встречи моряков в Одесской ОГА.

Возвращение украинцев из плена

Ранее Герой Украины Денис Прокопенко заявил, что из плена РФ в крайне тяжелом состоянии вернулся военный бригады "Азов". По словам Прокопенко, у освобожденного бойца открытая форма туберкулеза.

Также сообщалось, что 30 декабря Украина и РФ провели один из крупнейших обменов военнопленными. В частности Украине удалось вернуть 189 своих людей.

Вас также могут заинтересовать новости: