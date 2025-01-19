Сейчас защитник проходит реабилитацию.

Боец международного легиона ГУР Минобороны Украины Андрей с позывным "Тритя", который находился в составе первого десанта, летевшего в Мариуполь в марте 2022 года, попал в российский плен и прошел Еленовку, рассказал, каким было его возвращение из неволи.

"Кажется, 16 октября 2024 года меня забрали из барака. Человек из штаба – коллаборант, бывший пленный, который стал сотрудничать с россиянами, назвал мою фамилию и намекнул, что, скорее всего, это обмен. Но своим ребятам я сказал, что поверю, когда ступлю на украинскую землю. Был небольшой страх разочароваться. Потому что вдруг что-то случится в последний момент: самолет может разбиться, в процессе что-то сорвется. Как всегда, есть много нюансов", – признался он в интервью "Суспільне Чернігів".

Военный отметил, что когда ты теряешь свободу, есть понимание, что это – самое ценное, что ты имеешь.

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"Когда есть свобода и когда есть воля, ты можешь сделать все. У тебя вообще нет проблем. Есть какие-то там недоразумения, которые можно просто решить. У тебя есть такая возможность. В этот момент начинаешь очень ценить свободу и свободу", – пояснил он.

Как отмечает "Суспільне", Андрей был одним из военных, которых вернули во время обмена 18 октября 2024 года. Не успел "Тритя" доехать до Чернигова, как их забрали каретой скорой помощи.

"Везли по трассе и по дороге остановили. Остановил представитель моего подразделения и со своего телефона дал позвонить жене. Я сказал ей, что люблю. Она ответила, что тоже меня любит. Я не плакал, а она заплакала... Нас отвезли сразу в Киев, в центральный госпиталь. Встретили там, как родных. Такие женщины, немного старше меня. И знаете, такое впечатление было, что я попал к бабушке – такой маленький мальчик школьного возраста и приехал на каникулы в село", – вспомнил "Тритя".

В Украине военный находится уже около трех месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию, однако планирует снова вернуться в строй:

"Основные проблемы со здоровьем я уже решил. Остался еще месяц реабилитации и я планирую возвращаться в строй. Ведь в Украине идет война".

Обмены пленными: вы могли это пропустить

15 января состоялся первый обмен пленными с РФ в 2025 году. Украина вернула из российского плена 25 человек. Координационный штаб по обращению с военнопленными тогда сообщил, что в этот раз удалось добиться отдельного формата для возвращения тяжелобольных и раненых пленных.

Командир бригады "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко рассказал, что из плена РФ в крайне тяжелом состоянии вернулся военный "Азова". По его словам, у защитника тяжелая форма открытого туберкулеза.

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