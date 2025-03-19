По словам Зеленского, это один из крупнейших обменов, которые проводили за время войны.

Еще 175 украинских защитников освобождены из российского плена, а также еще 22 бойца возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обменов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", - отмечает он.

Зеленский отметил, что это один из крупнейших обменов.

"Возвращаются наши солдаты, сержанты и офицеры. Воины, которые боролись за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину на разных направлениях - в Мариуполе, на "Азовстали", в Донецкой, Луганской, Херсонской, а также Харьковской, Николаевской, Запорожской, Сумской и Курской областях", - добавил президент Украины.

Он выразил благодарность тем, кто занимается поиском украинских пленных и обменами, а также всем партнерам Украины, особенно Объединенным Арабским Эмиратам, за то, что сегодняшний обмен стал возможным.

"Украина помнит каждого и каждую из наших героев, и мы обязательно вернем всех наших людей домой", - сказал Зеленский.

В свою очередь в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили детали о возвращении наших защитников. Отмечают, что удалось освободить из неволи 197 украинцев: 175 наших ребят в ходе обмена и 22 - во время специальных мероприятий вне обменов.

"Трое из освобожденных находились под так называемым "следствием", что можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких", - говорится в сообщении.

В Координационном штабе сообщили, что домой возвращаются воины ВСУ (таких 149 и 4 из ТрО), ВМС (11), Нацгвардейцы (8, в том числе трое из "Азова"), трое пограничников.

Военнослужащие обороняли город Мариуполь - 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" - 18), Донецкую область - 74, Луганскую - 39, Харьковскую область - 8, Херсонскую - 5, по двое - Николаевскую, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях на Курщине.

Среди спасенных из российской неволи на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.

Вне обменов возвращены 22 тяжелораненых воина: 21 представитель ВСУ и один пограничник.

"Возвращенные из плена имеют проблемы со здоровьем, тяжелые ранения и травмы", - отмечают в Координационном штабе.

Обмен пленными - что известно

Как сообщал УНИАН, об обмене пленными стало известно вчера, 18 марта. Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин сообщил, что Россия и Украина проведут обмен пленными (175 на 175).

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что этот обмен в формате 175 на 175, который предложила российская сторона во время телефонного разговора Трампа и Путина, готовился заранее. По его словам, это очень положительно, что такой обмен должен состояться.

Напомним, что предыдущий обмен пленными состоялся 5 февраля 2025 года. Тогда домой из российского плена вернулись 150 защитников Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что это солдаты, сержанты, офицеры, воины Военно-морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский.

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