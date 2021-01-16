Министр культуры и информационной политики разъяснил, кто будет платить штрафы за нарушение этого закона.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет, что цель изменений в закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые вступили в силу с 16 января 2021 года, - внедрить культуру общения в Украине на государственном языке.

Читайте такжеНа украинском, пожалуйста: с сегодняшнего дня граждан должны обслуживать на государственном языке (видео)Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, эти изменения касаются в первую очередь субъектов хозяйствования, а не всех украинцев, то есть магазинов, кафе, ресторанов, аптек, заправок и других предприятий, в том числе интернет-магазинов и каталогов.

«Также на украинском должна предоставляться информация о товарах и услугах учреждения. К примеру, в меню, на билетах, ценниках, инструкциях, маркировках», - пояснил министр.

Он отметил, что персонал, например, магазинов должен обращаться к посетителям на украинском. Если посетитель продолжит разговор на русском, продавец может общаться на языке, более удобном для посетителя и по его желанию.

Ткаченко подчеркнул, что штрафы за нарушение закона не касаются граждан и не могут применяться к посетителям или клиентам.

«Говоря о штрафах, речь идет именно о субъектах хозяйствования и только в случае, если их работники откажутся общаться на украинском. Но важно понять, что штрафы - не самоцель. Накладывать их просто так никто не в праве. Только при условии фиксации случаев нарушений и вынесения сначала предупреждения, которое должно быть исправлено в течение года. Но не факт, что нарушение подтвердится и штраф применят, потому что каждый случай будет рассматриваться отдельно», - отметил министр.

Что касается вступлении в силу изменений в закон, Ткаченко отметил, что речь идет об уважении друг к другу, а также к государству.

«Как граждане в быту вы имеете право продолжать общаться на том языке, который вам более удобен. Только теперь, зайдя в заведение - обязательно услышите именно «Приветствую!» Будем же лелеять язык и уважение друг к другу», - подытожил министр.

Закон об обслуживании потребителей на украинском языке

В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Тем не менее, по просьбе клиента его обслуживание может осуществляться на другом, приемлемом для сторон языке. Эти требования распространяются как на предприятия, которые работают офлайн (например, питание, салоны, магазины и др), так и, например, на интернет-магазины.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи внедряются поэтапно.

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Автор: Тамара Отовская