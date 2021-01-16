В Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

С сегодняшнего дня в Украине государственный язык является обязательным в сфере предоставления образовательных услуг.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook.

«С 16 января 2021 года государственный язык является обязательным в сфере предоставления образовательных услуг», - отметил он, напомнив, что сегодня вступила в силу статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которая определяет применение государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

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Горбачев напомнил, что учебные заведения являются юридическими лицами, предоставляющими образовательные услуги.

По его словам, если раньше требования по использованию украинского языка касались преимущественно государственных и коммунальных учебных заведений, то статья 30 данного закона определяет, что все субъекты хозяйствования должны обслуживать потребителей на государственном языке.

В сфере образования это касается учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц - предпринимателей, которые предоставляют образовательные услуги.

То есть, на государственном языке должно осуществляться образование любого уровня и форм: очная, заочная, дистанционная, сетевая, экстернат, семейная и т.д., предоставляться образовательные услуги, обучение любой профессии, обучение через Интернет, телевидение/радио и по почте.

Украинским языком обязаны пользоваться при предоставлении образовательных услуг для получения всех уровней образования:

1) дошкольного, начального, среднего, профессионального (профессионально-технического), предвысшего и высшего образования, образования для взрослых, в том числе деятельность военных лицеев и академий, тюремных школ и т.п;

2) для получения дополнительных знаний и навыков, переподготовки, повышения квалификации, получения новой профессии и самосовершенствования;

3) образование в сфере спорта и отдыха, включая спортивное обучение и услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров по различным видам спорта, деятельность лагерей по спортивному обучению, обучению плаванию, обучению боевым искусствам, йоге и т.п;

4) образование в сфере культуры, включая обучение искусствам, драме и музыке, хореографии, театральному и изобразительному искусству в различных школах, студиях, классах и тому подобное; сюда относятся услуги преподавателей-пианистов и другое музыкальное обучение, деятельность школ по фотографии;

5) деятельность школ подготовки водителей транспортных средств, включая обучение вождению автомобилей, пилотированию летательных аппаратов, управлению плавсредствами;

6) иные виды образования: деятельность учебных центров, которые предлагают услуги по подготовке по определенным дисциплинам, обучение компьютерной грамоте, религиозное обучение; обучение иностранным языкам и навыкам общения, ораторскому искусству, скоростному чтению и тому подобное; обучение домедицинской помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях;

7) вспомогательная деятельность в сфере образования, предоставление услуг (кроме учебных), которые поддерживают образовательный процесс или системы, консультирование по вопросам образования и выбора образовательных направлений, деятельность по проведению тестов и по оценке тестов, организация программ обмена студентами.

Закон об обслуживании потребителей на украинском языке

Как сообщал УНИАН, в Украине с 16 января вступили в силу нормы закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», все предоставители услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Однако, по просьбе клиента его обслуживание может осуществляться на другом, приемлемом для сторон языке. Эти требования распространяются как на предприятия, работающие на форуме (например, питание, салоны, магазины и т.п.), так и, например, на интернет-магазины.

Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", статьи которого вводятся поэтапно.

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Автор: Константин Гончаров