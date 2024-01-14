Больше всего это повлияет на работу военного руководства и определенного количества военнослужащих.

Задержка в принятии законопроекта о мобилизации может иметь негативные последствия для военного руководства и определенного количества военнослужащих, которые сейчас проходят службу, в том числе в зоне боевых действий.

Впрочем, говорить о том, что если этого закона не будет, то мобилизация сорвется - это "перекладывание ответственности", считает член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Так, по словам нардепа, отсутствие этого закона затрудняет военному руководству долгосрочное планирование мобилизации, поскольку оно не знает, на какой реальный мобилизационный ресурс может рассчитывать.

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"Пока не будет введен учет, они не будут знать, на какой реально (подчеркиваю - реально) мобилизационный ресурс они могут рассчитывать", - рассказал он в интервью Радио Свобода.

Вторая группа, которую коснется отсрочка - это определенное количество военнослужащих, которые сейчас проходят службу, в том числе в зоне боевых действий. Они имеют законные основания для демобилизации по ряду причин, но в условиях военного положения лишены этой возможности.

"Этот закон такую возможность для них вводит. Так что это коснется их - для них это отложится во времени, к большому сожалению. Это огромная проблема. Это одна из причин, почему этот законопроект должен стать законом как можно скорее", – продолжает Рахманин.

Что касается текущей мобилизации, то, по убеждению нардепа, на ней это никоим образом не отразится. Каких-то принципиально новых механизмов мобилизации в законопроекте не введено.

"Перекладывается ответственность от одних органов другим. Но на механизмы мобилизации, на широкий фундамент законодательной базы мобилизации это никоим образом не влияет. Говорить о том, что если этого закона не будет, то мобилизация сорвется - это переброска ответственности", - добавил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Законопроект о мобилизации - последние новости

25 декабря 2023 года правительство подало проект закона о мобилизации в парламент. Законопроектом предусматривалось определение срока для увольнения военнослужащих - 36 месяцев. Кроме того, предлагалось применять ряд ограничений в отношении уклонистов.

Впрочем, сразу два парламентских комитета отметили, что законопроект о мобилизации, поданный Кабинетом министров в декабре 2023 года, нуждается в доработке. В законопроекте нашли коррупционные риски.

10 января стало известно, что во фракции "Слуга народа" решили вернуть Кабинету Министров Украины на доработку законопроект о мобилизации, который был подан в парламент в декабре прошлого года.

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