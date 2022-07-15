В ГСЧС сообщают, что на 80% завалы ликвидированы, 8 человек не выходят на связь.

На причастность к корректировке ракетных обстрелов в Виннице проверяют 300 человек.

Об этом сообщил спикер СБУ в Винницкой области Денис Закаблук "Общественном".

В эфире телеканала "FreeДом" спикер ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой сообщил, что спасатели круглосуточно работают над ликвидацией последствий ракетного удара российскими оккупантами по Виннице. По его словам, на 80% завалы ликвидированы. На данный момент 23 человека погибшие, среди которых трое детей. "8 человек не выходят на связь, поэтому и Нацполиция и ГСЧС проводят поиск этих людей", - сказал он. Кутовой рассказал, что кинологи и пиротехники проверили всю территорию. "Очень мала вероятность, что под завалами будут найдены люди", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр".

По данным начальника Винницкой ОВА Сергея Борзова, по состоянию на 12:00 15 июля в учреждения здравоохранения обратилось 197 пострадавших от указанных ракетных ударов: 110 получили помощь амбулаторно, 80 остаются на стационарном лечении.

Погибли 23 человека, среди которых 3 детей.

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что в результате ракетного удара по городу повреждены более 50 жилых домов.

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