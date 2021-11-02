Инцидент засняли в Шевченковском районе города.

Дикий случай произошел в Запорожье. Бабушка, которая гуляла с внучкой, заставляла девочку кататься на качелях и била.

Соответствующее видео обнародовали в Telegram-канале "Запорожье ХЗП".

Инцидент засняли в Шевченковском районе города. На кадрах видно, что бабушка гуляла с внучкой на детской площадке.

В какой-то момент женщина стала требовать, чтобы девочка пошла кататься на качелях. В свою очередь ребенок был против. Тогда бабушка решила насильно покатать внучку.

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Несмотря на нежелание кататься на качелях, девочка все же села на аттракцион и стала кататься. При этом бабушка уселась на детской площадке и стала наблюдать за внучкой.

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Автор: Анастасия Горбачева