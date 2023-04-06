Людей призвали сохранять спокойствие.

В Бучанской громаде Киевской области раздаются взрывы и выстрелы. Это связано с тем, что военные оттачивают ведение боя ночью.

"Взрывы и выстрелы, которые слышны на территории Бучанской громады, в частности в районе Гавриловки, не несут никакой опасности", – сообщает пресс-служба Бучанского горсовета.

Отмечается, что военные оттачивают навыки ведения боя в ночное время. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.

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В Киеве не будут менять комендантский час на Пасху. Он продлится с 00:00 до 05:00. При этом, будет организована онлайн-трансляция Пасхальной службы.

Кроме того, за зверства в Буче в Украине будут судить трех оккупантов. Подполковник и еще трое российских вояк пытали жителей города и имитировали их казнь.

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