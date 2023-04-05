Комендантский час в пасхальную ночь не меняется, службы в храмах будут транслировать телеканалы, а также платформы Youtube и Facebook.

В Киеве на Пасху комендантский час не меняется. Пасхальную службу в храмах можно будет посмотреть онлайн.

"В ночь на Пасху, 16 апреля комендантский час продлится как обычно, с 00:00 до 05:00. Без изменений. В первую очередь для безопасности самих киевлян и гостей столицы", - сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Как сообщается, для удовлетворения потребностей верующих будет организовано онлайн-трансляции служб в храмах. Их можно будет посмотреть как на центральных телевизионных каналах, так и на интернет-платформе Youtube и в Facebook.

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"По завершению комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину", - информирует КГВА.

Военная администрация призывает жителей города отнестись к посещению храмов с пониманием военного положения и ответственностью.

"Не нужно пытаться освятить корзины сразу по истечению комендантского часа. Не нужно скапливаться в больших количествах в середине и возле храмов. Не подвергайте себя и окружающих опасности. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги. При объявлении опасности-направляйтесь в ближайшее укрытие", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Комендантский час в Киеве

Комендантский час в столице Украины ввели из-за полномасштабного вторжения России. В течение года временной промежуток запрета на передвижение по городу постоянно уменьшался. Так, с 26 марта комендантский час длится с 00:00 до 05:00.

Во время комендантского часа запрещается находиться в общественных местах и перемещаться по городу. Выходить на улицу разрешено, только чтобы дойти до укрытия во время воздушной тревоги.

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