В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали о выплатах спасателям за работу возле районов боевых действий.
Об этом пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий сказал в эфире "1+1" во время телемарафона. По его словам, все выплаты и компенсации спасателям обеспечиваются в связи с выполнением задач на деоккупированных территориях и вблизи районов ведения боевых действий.
"Если спасатели работают именно на деоккупированных территориях или на территориях, прилегающих к районам ведения боевых действий, то там есть дополнительная выплата до 30 тыс. (грн). Если именно непосредственно выполняют определенные функции на "нуле" - эвакуация людей или другие мероприятия, то это может быть выплата до 100 тыс., в зависимости от того, где они выполняют свои обязанности", - сказал Хорунжий.
Также выплачиваются компенсации в случае гибели или ранения спасателей.
"Государство обеспечивает выплаты этим спасателям, семьям спасателей, которые погибли или пострадали", - отметил он.
Отдельно обеспечивается санаторно-курортное лечение, реабилитация, и в частности обязательной является психологическая реабилитация.
Спасатели во время войны
Российские оккупанты увеличивают интенсивность повторных обстрелов, от чего страдают спасатели, которые приезжают на место чрезвычайной ситуации ликвидировать последствия предыдущих обстрелов.