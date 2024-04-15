Спасателям за выполнение заданий на "нуле" может выплачиваться сумма в размере до 100 тыс. грн.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали о выплатах спасателям за работу возле районов боевых действий.

Об этом пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий сказал в эфире "1+1" во время телемарафона. По его словам, все выплаты и компенсации спасателям обеспечиваются в связи с выполнением задач на деоккупированных территориях и вблизи районов ведения боевых действий.

"Если спасатели работают именно на деоккупированных территориях или на территориях, прилегающих к районам ведения боевых действий, то там есть дополнительная выплата до 30 тыс. (грн). Если именно непосредственно выполняют определенные функции на "нуле" - эвакуация людей или другие мероприятия, то это может быть выплата до 100 тыс., в зависимости от того, где они выполняют свои обязанности", - сказал Хорунжий.

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Также выплачиваются компенсации в случае гибели или ранения спасателей.

"Государство обеспечивает выплаты этим спасателям, семьям спасателей, которые погибли или пострадали", - отметил он.

Отдельно обеспечивается санаторно-курортное лечение, реабилитация, и в частности обязательной является психологическая реабилитация.

Спасатели во время войны

Российские оккупанты увеличивают интенсивность повторных обстрелов, от чего страдают спасатели, которые приезжают на место чрезвычайной ситуации ликвидировать последствия предыдущих обстрелов.

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