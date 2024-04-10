Спасатели достали из-под завалов тела женщины и ребенка.

Количество погибших в результате вчерашнего российского авиаудара по Константиновке возросло до трех.

Как говорится в сообщении МВД, спасатели деблокировали тела двух погибших людей (женщины 1981 года рождения и ребенка 2011 года рождения). Вчера спасатели изъяли тело погибшего мужчины.

В МВД уточнили, что в настоящее время, аварийно-спасательные работы на месте "прилета" завершены.

Напомним, вчера вражеская авиация попала в двухэтажку в городе Константиновка авиабомбой КАБ-500. В результате попадания произошло частичное разрушение жилого дома. Спасатели ликвидировали возгорание строительного мусора и нашли тело погибшего мужчины 1964 года рождения. Также двое людей получили ранения.

Вражеские удары по Украине

В последнее время оккупанты нарастили удары по украинской территории. Особенно страдают от них юг и восток страны. Так, 9 апреля около 19:50 российская армия нанесла ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одессе.

В ночь на 10 апреля россияне запустили ударные беспилотники по Одесской области. А на рассвете, около 5:30, российские террористы атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику. При этом днем оккупант снова запустили по Одессе ракеты.

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