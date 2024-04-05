По предварительной информации частично повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома и десять частных.

Председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал об оперативной ситуации в Запорожье после сегодняшней российской атаки по городу.

По его словам, за последние часы враг нанес пять ракетных ударов по Запорожью, в основном по гражданской инфраструктуре. По состоянию на 18:10 известно уже о трех погибших людях и 13 пострадавших. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

"Сейчас мы владеем информацией, что частично повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома и по меньшей мере десять частных домов. К сожалению, есть погибшие, по последней информации, которой мы владеем, три человека погибли. По состоянию на сейчас 13 человек доставлены в нашу больницу, из которых четыре находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших два журналиста, которые получили ранения во время ракетных обстрелов", - акцентировал Федоров.

Спасатели приступили к работе сразу после недавнего завершения воздушной тревоги. "Что является знаковым для сегодняшних вражеских ракетных ударов, то сначала было два ракетных выстрела. А потом, через буквально сорок минут, в тоже самое место также был ракетные выстрелы, как только начали работать спасатели и полицейские", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что также пострадала промышленная и гражданская торговая инфраструктура. "Сейчас еще не возможно оценить всех масштабов разрушений, потому что только получен доступ ко всей инфраструктуре", - отметил глава Запорожской ОВА.

Российские удары по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня после 15:00 в Запорожье было слышно два взрыва. В областной военной администрации сообщали о шести пострадавших, среди которых был девятилетний ребенок.

Также под российской атакой оказался Харьков. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по городу ударили управляемыми авиационными бомбами.

Вас также могут заинтересовать новости: