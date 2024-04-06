Он отметил, что Украина вместе с партнерами должны сделать невозможным этот террор.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар оккупантов по Харькову.

Он отметил, что "российский террор против Харькова не останавливается" и враг наносит очередные удары по городу и региону, в результате которых повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

"К сожалению, 6 человек погибли. Искренние соболезнования родным и близким. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь", - отметил глава государства.

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"Должны сделать невозможным этот террор. Сверхважно усилить ПВО для Харьковщины. И партнеры могут нам с этим помочь", - подчеркнул Зеленский.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о текущей ситуации в городе, после того, как в полночь оккупанты дважды ударили ракетами по спальному району Алексеевки. "Погибли шесть человек. Еще 11 гражданских сейчас находятся в больницах города", - сообщил он.

По данным Терехова, повреждения получили 9 жилых многоэтажек и 3 общежития, а также 2 детсада, 2 школы, автозаправка и несколько десятков магазинов.

Мэр добавил, что все профильные муниципальные службы работают на местах попадания вместе с работниками ГСЧС, правоохранителями, волонтерскими организациями. Водоснабжение в дома, подвергшиеся разрушениям, полностью восстановлено.

"Россия - государство-убийца! И рано или поздно она ответит за каждую разрушенную ею жизнь", - подытожил харьковский мэр.

Удары по Харькову

В последнее время оккупанты постоянно атакуют Харьков. Так, в результате атаки оккупантов, которую они совершили в ночь на 6 апреля, погибли 6 человек и еще по меньшей мере десять получили ранения.

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