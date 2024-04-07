Однако городские власти убеждают, что план россиян провалится.

Россия пытается превратить Харьков в "серую зону", в которой невозможна нормальная жизнь. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на источники среди военного руководства Украины.

Отмечается, что кроме ударов по энергетической инфраструктуре Россия наносит хаотичные удары управляемыми авиабомбами по второму по населению городу Украины. При этом россияне прибегают к подлой тактике "двойного удара", когда когда второй удар наносится по спасателям, полиции и медикам, которые приехали на место первого удара.

"Военные источники в Киеве утверждают, что Россия решила сделать город "серой зоной", непригодной для проживания гражданских лиц", - пишет издание.

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Впрочем мэр города Игорь Терехов отрицает, что россиянам удастся реализовать этот замысел.

"Как можно сделать такой город серой зоной? Люди не уйдут, потому что они уже уехали, потом вернулись. Их уже достаточно пытали", - заявил он, напомнив, что в начале войны в Харькове оставалось около 300 тысяч из полуторамиллионного населения, но сейчас их снова около 1,3 миллиона.

Терехов отметил, что властям удалось наладить функционирование городской инфраструктуры, несмотря на постоянные удары по энергетике. "Если бы я сказал вам, как мы это сделали, это тоже было бы мишенью", - признался он.

Издание отмечает, что сами харьковчане понемногу все же покидают город. Горожан пугают постоянные ракетные и бомбовые удары, а для бизнеса проблемой является также систематический дефицит энергии. На этом фоне городские власти отчитываются об открытии первой в городе специально построенной подземной школы на 900 учеников.

Российские удары по Харькову: последние новости

Как писал УНИАН, ситуация в энергосистеме Харькова и области остается тяжелой на фоне постоянных российских ударов. Графики подачи энергии откорректировали так, чтобы все жители города имели свет хотя бы ночью. В целом дефицит есть для 300 тысяч жителей Харькова и в целом для 550 тысяч по области.

Также мы рассказывали, что днем 7 апреля россияне нанесли несколько ракетных и бомбовых ударов по Харькову. По данным городских властей, несколько человек получили ранения. Есть разрушения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

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