Он также прокомментировал выдачу повесток на улицах.

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался против выдачи повесток в качестве наказания.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

"Иногда это делается как наказание за что-то - например, нарушение скоростного режима - я точно против этого. Я считаю, что это глупость полная, потому что служить стране и защищать страну - это точно не должно быть наказанием", - заявил Резников.

Он также прокомментировал выдачу повесток на улицах.

"Повестка не означает, что тебя забрали в армию. Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас - тогда тебя имеют право призвать во время военного положения. Или скажут: "Иди, ты в резерве". Или: "Дружище, а чего ты не стал на регистрацию?". Есть обязанность, по закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет. Некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто-то специально этого не сделал, чтобы его не могли найти. Поэтому идет человек - "Добрый день! Вот вам повестка. Придите - и дальше проверим", - заявил министр.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали: практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

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