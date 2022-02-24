Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе, в других регионах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг понес серьезные потери, и этих потерь будет еще больше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе, в других регионах, на востоке, на севере, на юге. Враг понес серьезные потери. Потерь врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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