Российская Федерация ведет войну против Украины по всем фронтам, включая информационный. Только что представители "5 канала" объявили, что его сайт взломали. Агрессор может использовать ресурс для публикации ложной информации. Специалисты уже трудятся над восстановлением корректной работы портала.
О взломе стало известно из официального сообщения в Twitter. В нем сказано: "Внимание! Сайт "5 канала" взломано русскими. Не верьте информации, которая там публикуется с 9:30 [утра по киевскому времени]. Мы сообщим о восстановлении работы. Наши специалисты сейчас работают над восстановлением. Спасибо за поддержку".
На текущий момент сайт "5 канала" просто не работает. При попытке войти на него появляется ошибка связи с хостом. Видимо, специалисты ресурса уже начали восстановление после хакерской атаки со стороны Российской Федерации.
Объявления Россией полномасштабной войны против Украины
- Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов раздались взрывы.
- Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
- Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
- В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия сопротивлялась.
- До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублику своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
- Поздним вечером 23 февраля появилась информация, что предводители "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.