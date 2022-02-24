Специалисты уже работают над восстановлением корректной работы ресурса.

Российская Федерация ведет войну против Украины по всем фронтам, включая информационный. Только что представители "5 канала" объявили, что его сайт взломали. Агрессор может использовать ресурс для публикации ложной информации. Специалисты уже трудятся над восстановлением корректной работы портала.

О взломе стало известно из официального сообщения в Twitter. В нем сказано: "Внимание! Сайт "5 канала" взломано русскими. Не верьте информации, которая там публикуется с 9:30 [утра по киевскому времени]. Мы сообщим о восстановлении работы. Наши специалисты сейчас работают над восстановлением. Спасибо за поддержку".

На текущий момент сайт "5 канала" просто не работает. При попытке войти на него появляется ошибка связи с хостом. Видимо, специалисты ресурса уже начали восстановление после хакерской атаки со стороны Российской Федерации.

Объявления Россией полномасштабной войны против Украины

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