Владимир Зеленский поблагодарил всех украинских политиков, которые поддержали Украину и защищают независимость страны.

СНБО отменит санкции против граждан Украины, которые вступят в ряды Сил территориальной обороны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении к народу.

Он поблагодарил всех украинских политиков, которые поддержали Украину и защищают нашу независимость.

"Сейчас среди нас нет оппонентов. Мы все - граждане прекрасного государства и защищаем нашу свободу. Будьте готовы поддерживать свое государство на площадях своих городов", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул: "Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе территориальной обороны".

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.