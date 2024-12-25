Причин может быть очень много, и с каждой надо разбираться, считает Вадим Василюк.

Каждый случай самовольного оставления части (СОЧ, далее СЗЧ - "самовільне залишення частини"), который произошел в Силах обороны, нужно тщательно расследовать, чтобы четко выяснить причину, почему так произошло, считает офицер ВСУ Вадим Васильчук, который был командиром взвода и заместителем комбата, участвовал в освобождении Харьковщины в составе 112-й отдельной бригады сил ТРО. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Бывают разные очень причины... Или люди были не обучены, или психологически неустойчивы. Соответственно, опять с ними командиры не проработали или не знали вообще психологическое состояние своих солдат, или те же самые задачи ставились, которые невозможны к выполнению теми средствами", - предположил военный.

Он подчеркнул, что причин может быть очень много, и надо в каждой "проводить правильное расследование, разбираться, почему произошел случай".

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"Потому что очень легко сказать тремя буквами, поломать жизнь военным. Ну ты же СЗЧ, все, ты уже "отработанный факт". А на самом деле такие случаи, если они есть, они должны расследоваться, показательно смотреть, где есть чья-то ошибка или что было сделано", - подчеркнул Васильчук.

И тогда, уверен он, если все "разобрано" - ни у кого не будет вопросов. Если же подходить поверхностно, то "будем иметь повторение просто этой истории", потому что "поверхностность и приводит к тому, что ее повторяют, потому что не видят результата изменений, не понимают, а почему должны делать иначе".

Также он оценил закон, который позволил вернуться на службу тем, кто впервые ушел в СВЧ или дезертировал и против кого в связи с этим начаты уголовные производства.

"Некоторые среди военных шутят, что это узаконили новый способ перевода. И это вместо того, чтобы унормализовать процедуру перевода, что наконец начали сейчас в армии, мы получили фактически такой немножко полупродукт какой-то, который как бы узаконил именно СЗЧ", - сказал офицер ВСУ.

Он выразил надежду, что и законодатели, и командование разберутся в каждой ситуации для того, "чтобы четко понимать, где это действительно вопиющая история именно с самовольным оставлением, особенно смотря где: с боевой позиции или это в ППД".

Также, подчеркнул Василюк, нужно нормировать возможность перевода воинов по собственной инициативе в другие части, которые "начали немножко сейчас делаться через электронный реестр".

Проблема СЗЧ в украинской армии: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, в конце ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства. В соответствии с ним действие контракта бойцов, которые добровольно вернулись к месту прохождения службы, продолжается. Также им должны возобновить выплаты и социальные льготы.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал причины большого количества случаев СЗЧ военными. Это - дефицит оружия, неуверенность в его своевременной доставке, проблемы в управлении на среднем или более высоком уровне, а также сложные социальные отношения.

Военный аналитик Евгений Дикий сообщил, что у нас за этот год больше СЗЧ, чем за предыдущие два. По его словам, СВЧ 2024 года - это разочарованные люди, которых "достало отношение тыла".

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