Мужчина рассказал, что военных разместили в подвале, тогда как гражданские родственники остались на улице.

Российский ракетный удар по Сумах 13 апреля действительно имел целью торжественную церемонию награждения военных из 117-й бригады, но вместо этого пострадали почти исключительно гражданские. Об этом в интервью The Washington Post рассказал украинский военный по имени Александр.

По его словам, церемония награждения военных медалями проходила в подвале университетского корпуса. Для этого мероприятия самого Александра, как и некоторых других участников, вывели с позиций в Белгородской области.

Однако российские ракеты не достали украинских солдат, размещенных в подземном помещении. Зато пострадали гражданские, которые находились на поверхности. Среди них была в частности жена Александра и его 6-летняя падчерица. Ребенок получил ранения во время российского удара.

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"Мне не нужны эти медали или эти бумаги. Я хочу убить всех российских солдат и вернуться домой к своей гражданской жизни. Мы воюем за Украину. Для меня Украина - это маленькая девочка на больничной койке. Это женщина, которая стоит рядом", - сказал он, находясь в больнице, рядом с раненой падчерицей.

Проведение торжеств в Сумах Александр считает ненужным и безответственным. Город расположен слишком близко к линии фронта и не имеет адекватной противовоздушной обороны. Александр подчеркнул, что солдаты нужны на поле боя, а не в подвале в центре Сум.

По мнению военного, "100-процентную ответственность" за гибель и ранения гражданских в результате российского удара несет Владимир Артюх, который на тот момент был главой Сумской ОГА.

Российский удар по Сумах

Как писал УНИАН, утром 13 апреля россияне нанесли удар по центру Сум двумя баллистическими ракетами. Как видно по результатам удара, были применены шрапнельные боеголовки с контактным подрывом, то есть такие, которые взрываются сразу, не имея возможности добраться до подвальных помещений, и разбрасывают обломки на большой площади.

В результате российского удара погибло более 30 человек, более сотни ранены. Почти все жертвы были гражданскими. Но известно также о гибели одного военного, который однако не имел прямого отношения к 117-й бригаде. Был ли он просто случайной жертвой удара, или все же был привлечен к скандальной церемонии награждения, публично не сообщалось.

После российского удара мэр Конотопа Артем Семенихин и некоторые другие публичные лица возложили вину за трагедию на главу Сумской ОГА Владимира Артюха. По разным версиям, он был то ли инициатором церемонии, то ли просто не запретил ее, хотя имел такие полномочия.

Через два дня после трагедии Кабмин согласовал увольнение Артюха с должности.

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