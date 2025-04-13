По словам Семенихина, россияне воспользовались ситуацией, чтобы нанести удар с максимальным количеством случайных жертв.

Сегодняшний удар российской ракеты по Сумам стал следствием не только российской кровожадности, но и халатности украинских чиновников. Об этом в видеообращении с места удара заявил мэр города Конотоп Сумской области Артем Семенихин.

По его словам, россияне воспользовались случаем нанести удар по военной цели. И эту возможность, по словам Семенихина, россиянам якобы дал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"Настолько сильно помогать кацапам оправдывать свой по сути геноцид против украинского народа еще надо уметь. Сегодня вот здесь произошел акт террора москалей в отношении украинцев. И глава областной военной администрации Сумской области, советский генерал Артюх в этом им поспособствовал. Поспособствовал им оправдать их террористическую атаку, геноцидную атаку на нас украинцев", - заявил Семенихин.

По словам мэра Конотопа, в одном из зданий, по которому целились россияне, Артюх устроил церемонию вручения грамот и медалей бойцам 117-й бригады.

"И это неправда, что здесь ничего не было. Было!" - подчеркнул Семенихин.

Среди военных никто не пострадал, поскольку все находились в укрытии, утверждает он. Но, сам факт присутствия военных дал россиянам повод использовать "кассетную" боеголовку, чтобы максимизировать количество жертв, говорит мэр Конотопа.

По словам Семенихина, Артюх не мог не знать о проведении массового мероприятия с участием военных в областном центре, потому что такие события всегда согласовываются с областной администрацией. Мэр Конотопа также утверждает, что Владимир Артюх лично присутствовал на церемонии награждения военных.

С другой стороны, говорит Семенихин, Артюха уже ранее предупреждали, что проводить массовые мероприятия с участием военных в городе нельзя.

Также, по его информации, после российского удара по Сумам правоохранители открыли два уголовных дела - одно по факту военного преступления, другое - чтобы выяснить, "кто додумался" проводить массовые мероприятия с участием военных так близко к линии фронта. Вроде бы глава СБУ Василий Малюк уже держит это дело на личном контроле.

Мэр Конотопа подчеркнул, что россияне, по его мнению, сознательно пытаются убить как можно больше гражданских, особенно детей. Но "для них вдвойне приятнее", когда для осуществления террора мирного населения у них находятся подобные формальные оправдания "мы же били по военным".

Российский удар по Сумам: что надо знать

Как писал УНИАН, сегодня утром российская армия ударила двумя ракетами по центру Сум. По последним сообщениям, погибли 34 человека, из них 2 ребенка. Ранения получили более сотни граждан.

Президент Владимир Зеленский призвал мир к жесткой реакции.

Ряд европейских лидеров действительно осудили российский удар, звучали даже призывы применить силу к России. Но о реальных шагах пока ничего не известно.

Среди прочиї российских удар прокомментировал и спецпредставитель президента США Кит Кэллогг, который считает, что Кремль перешел "все границы приличия".

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