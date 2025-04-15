Вместо Владимира Артюха будет назначен Олега Григорова.

Правительство поддержало проекты Указов Президента Украины об увольнении Владимира Артюха с должности председателя Сумской областной государственной администрации и Артема Лысогора с должности председателя Луганской областной государственной администрации. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабинета министров Украины.

При этом поддержано решение о назначении председателем Луганской ОГА - Алексея Харченко, председателем Сумской ОГА - Олега Григорова.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Руслана Олейника заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

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Обвинения в адрес Владимира Артюха

Правительство поддержало кандидатуру Владимира Артюха на должность главы Сумской ОГА в апреле 2023 г.

На днях, после мощного удара по Сумам, когда погибли 35 жителей города и более 100 получили ранения, в адрес Артюха прозвучали обвинения. Так, мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин сказал, что удар российской ракеты по Сумам 13 апреля стал следствием не только российской кровожадности, но и халатности украинских чиновников. По его словам, россияне воспользовались случаем нанести удар по военной цели. И этот случай, по словам Семенихина, россиянам якобы предоставил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

По словам мэра Конотопа, в одном из зданий, по которому целили россияне, Артюх устроил церемонию вручения грамот и медалей бойцам 117-й бригады.

Таким образом, по утверждению Семенихина, глава ОВА помог россиянам оправдать их террористическую атаку, геноцидную атаку на украинцев.

Позже Артюх заявил, что он не был инициатором награждения 117 бригады ТрО, которое должно было состояться в помещении конгресс-центра в момент удара двумя баллистическими ракетами РФ по городу.

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