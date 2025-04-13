По информации СМИ, в результате атаки также пострадал ребенок.

Российские оккупанты 13 апреля нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки есть много погибших. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

"Сегодня в результате удара ракеты есть много погибших... Враг снова ударил по мирному населению", - написал чиновник.

По информации "Суспільне", в результате российской атаки был ранен ребенок. Также сообщается о повреждении зданий.

Видео дня

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал, что россияне ударили ракетами в Вербное воскресенье по мирным жителям Сум намеренно, чтобы было много жертв.

"И это после визита Уиткоффа в Москву к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибло много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом. Всю так называемую дипломатию и рэкет Россия строит вокруг ударов по гражданским", - отметил он.

Обновлено 11:31. В Сумском городском совете сообщили, что враг атаковал гражданскую инфраструктуру города.

"В результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые, повреждены жилые и нежилые здания. Развертывается штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - добавили в сообщении.

Обновлено 11:36. Артем Кобзарь уточнил, что из-за российского обстрела уже известно о более 20 погибших.

Российские обстрелы - последние новости

Как писал УНИАН, в Херсонской области россияне атаковали авто волонтеров, в результате чего погиб 27-летний водитель автомобиля. Также в Белозерке в результате атаки российского дрона погибла местная жительница.

Кроме того, в ночь на 12 апреля Россия атаковала Киев, в результате чего в двух районах произошли пожары, а два человека получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: