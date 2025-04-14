Юла был кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени, командовал воинской частью.

В результате вчерашнего удара по Сумах погиб экс-заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады, командир воинской части Юрий Юла.

Об этом сообщила Бердичевская районная военная администрация. Согласно сообщению, ему было 43 года.

"Война забирает лучших. Забирает тех, кто посвятил свою жизнь служению и защите Украины. ...13 апреля, в результате ракетного удара по городу Сумы, получил несовместимые с жизнью ранения бывший заместитель комбрига 26 артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича - полковник Юла Юрий Андреевич", - говорится в сообщении.

Видео дня

В РГА отмечают, что Юла был командиром воинской части А 1476, настоящий патриот, профессионал своего дела. Военный был кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Удар по Сумам

Вчера в первой половине дня российская армия нанесла ракетный удар по центру Сум, чем убили 34 человека, среди них - двое детей. Еще 119 человек получили ранения.

Россия ударила дома баллистическими ракетами, одна из которых была с кассетным боеприпасом для максимального поражения.

Вчера стало известно, что в результате удара погибла также пианистка Елена Когут.

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